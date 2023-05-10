Українцям дозволили продавати електроенергію власної генерації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила всім українцям продавати електроенергію, вироблену генерувальними установками, повідомляє УНН з посиланням на сайт НКРЕКП.
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Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок, 9 травня. Згідно з ним, всі споживачі електричної енергії мають право на продаж виробленої генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною.
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"Таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та спрямоване на розвиток розподіленої генерації і забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У квітні 2023 року голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський повідомив, що розглядається питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення в уряді, серед варіантів нових цін - 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год.
За його словами, можливе збільшення тарифів для населення пов'язане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури. Раніше Світовий банк оцінив збитки від масштабних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України у понад 10 мільярдів доларів.