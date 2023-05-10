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Украинцам разрешили продавать электроэнергию собственной генерации

Киев • УНН

 • 1604105 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разрешила всем украинцам продавать электроэнергию, произведенную генерирующими установками, сообщает УНН со ссылкой на сайт НКРЭКУ.

Детали

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, 9 мая. Согласно ему, все потребители электрической энергии имеют право на продажу произведенной генерирующей установкой и/или установкой хранения энергии такого потребителя электрической энергии любому поставщику по свободному договору и по договорной цене.

Цитата

"Такое решение будет способствовать расширению конкуренции на розничном рынке электрической энергии и направлено на развитие распределенной генерации и обеспечение проведения зеленой трансформации энергетики", - говорится в сообщении.

Напомним

В апреле 2023 года председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский сообщил, что рассматривается вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения в правительстве, среди вариантов новых цен - 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч.

По его словам, возможное увеличение тарифов для населения связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры. Ранее Всемирный банк оценил убытки от масштабных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины в более чем 10 миллиардов долларов.

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