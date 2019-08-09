Українця взято під варту за службу у лавах "Д/ЛНР"

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Суд взяв під варту громадянина України, підозрюваного у тому, що він воював проти Збройних сил України у складі "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області, передає УНН.