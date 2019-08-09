Українця взято під варту за службу у лавах "Д/ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Суд взяв під варту громадянина України, підозрюваного у тому, що він воював проти Збройних сил України у складі "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області, передає УНН.
За даними слідства, з червня 2015 року по листопад 2016 року мешканець міста Краматорськ воював проти Збройних сил України у складі 5-ї окремої мотострілкової бригади "Оплот", інтернаціональної бригади "Пятнашка" 1-го армійського корпусу "ДНР" та в 11-му гвардійському козачому батальйоні "Міністерства оборони ЛНР".
"Зокрема терорист брав участь у бойових діях проти сил АТО в районі н.п. Ясне Докучаєвського району, поблизу м. Дебальцеве Донецької області та смт Станиця Луганська Луганської області", - йдеться в повідомленні.
А 5 серпня бойовика виявили у Краматорську, за місцем мешкання родичів. Як з’ясувалося, чоловік приїхав на підконтрольну українській владі територію Донеччини, щоб отримати внутрішній та закордонний паспорти.
"На даний час учаснику терористичної організації повідомлено про підозру у скоєнні зазначеного злочину та ухвалою слідчого судді до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, у Луганській області правоохоронці затримали бойовика "народної міліції ЛНР".