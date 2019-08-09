На Луганщині затримали бойовика "народної міліції ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Луганській області правоохоронці затримали бойовика так званої народної міліції терористичної організації “ЛНР”. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
“Поліцейські, які несуть службу на блокпосту Петропавлівка, під час перевірки документів громадян виявили 27-річного мешканця міста Луганськ, який згідно баз даних Національної поліції значиться, як учасник незаконних збройних формувань”, — йдеться в повідомленні.
Як пояснив оперативникам затриманий, у серпні 2015 року, через суттєвий брак коштів він вирішив вступити до лав незаконних збройних формувань.
Пройшовши “курс молодого бійця”, чоловік виконував функції з охорони складів боєприпасів у м. Алчевськ. За свій “труд” чоловік отримував зарплатню у розмірі 15 тисяч російських рублів.
Але, приступивши до своїх обов’язків, чоловік швидко розчарувавшись у ідеях бойовиків та у способі життя “товаришів по службі”, покинув лави терористів.
Поліцейські повідомили, що наразі затриманого передано до СБУ для проведення подальшої перевірки.
Нагадаємо, на Луганщині засудили інформаторку “ЛНР”.