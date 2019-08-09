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На Луганщині затримали бойовика "народної міліції ЛНР"

На Луганщині затримали бойовика "народної міліції ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Луганській області правоохоронці затримали бойовика так званої народної міліції терористичної організації “ЛНР”. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

“Поліцейські, які несуть службу на блокпосту Петропавлівка, під час перевірки документів громадян виявили 27-річного мешканця міста Луганськ, який згідно баз даних Національної поліції значиться, як учасник незаконних збройних формувань”, — йдеться в повідомленні.

Як пояснив оперативникам затриманий, у серпні 2015 року, через суттєвий брак коштів він вирішив вступити до лав незаконних збройних формувань.

Пройшовши “курс молодого бійця”, чоловік виконував функції з охорони складів боєприпасів у м. Алчевськ. За свій “труд” чоловік отримував зарплатню у розмірі 15 тисяч російських рублів.

Але, приступивши до своїх обов’язків, чоловік швидко розчарувавшись у ідеях бойовиків та у способі життя “товаришів по службі”, покинув лави терористів.

Поліцейські повідомили, що наразі затриманого передано до СБУ для проведення подальшої перевірки.

Нагадаємо, на Луганщині засудили інформаторку “ЛНР”.

Українські Національні Новини

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