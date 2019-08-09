В Луганской области задержали боевика "народной милиции ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Луганской области правоохранители задержали боевика так называемой народной милиции террористической организации “ЛНР”. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
“Полицейские, которые несут службу на блокпосту Петропавловка, во время проверки документов граждан обнаружили 27-летнего жителя города Луганск, который согласно баз данных Национальной полиции значится как участник незаконных вооруженных формирований”, — говорится в сообщении.
Как пояснил оперативникам задержанный, в августе 2015 года, из-за существенного недостатка средств он решил вступить в ряды незаконных вооруженных формирований.
Пройдя “курс молодого бойца”, мужчина выполнял функции по охране складов боеприпасов в г. Алчевск. За свой “труд” мужчина получал зарплату в размере 15 тысяч российских рублей.
Но, приступив к своим обязанностям, мужчина, быстро разочаровашись в идеях боевиков и в образе жизни “сослуживцев”, покинул ряды террористов.
Полицейские сообщили, что сейчас задержанный переданы в СБУ для проведения дальнейшей проверки.
Напомним, в Луганской области осудили информаторку “ЛНР”.