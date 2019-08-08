На Луганщині засудили інформаторку "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Луганской области к пяти годам заключения приговорена местная жительница, которая информировала боевика "ЛНР". Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Оперативники встановили, що жителька села Трьохізбенка Новоайдарського району систематично інформувала свого сина, бойовика "ЛНР", про чисельність, місця дислокації та шляхи пересування сил і засобів Збройних сил України. Отримані від зловмисниці дані бойовик передавав ватажку розвідувального підрозділу незаконних збройних формувань.
Протягом лютого-березня 2017 року співробітники спецслужби задокументували 16 таких телефонних переговорів. Правоохоронці затримали інформаторку навесні 2017 року.
Слідчі СБУ зібрали доказову базу, що підтверджує її безпосереднє сприяння діяльності "ЛНР".
Новоайдарський районний суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України, і призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.
Стосовно сина засудженої відкрито окреме кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 ККУ. Бойовика оголошено у розшук.
Нагадаємо, у Запоріжжі на п'ять років засудили бойовика "Д/ЛНР".