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В Луганской области осудили информаторку "ЛНР"

В Луганской области осудили информаторку "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 11612 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Луганской области к пяти годам заключения приговорена информаторка террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники установили, что жительница села Трехизбенка Новоайдарского района систематически информировала своего сына, боевика "ЛНР", о численности, местах дислокации и пути передвижения сил и средств Вооруженных Сил Украины. Полученные от злоумышленницы данные боевик передавал предводителю разведывательного подразделения незаконных вооруженных формирований.

В течение февраля-марта 2017 года сотрудники спецслужбы задокументировали 16 таких телефонных переговоров. Правоохранители задержали информаторку весной 2017 года.

Следователи СБУ собрали доказательную базу, подтверждающую ее непосредственное содействие деятельности "ЛНР".

Новоайдарский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины, и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

В отношении сына осужденной открыто отдельное уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК. Боевик объявлен в розыск.

Напомним, в Запорожье на пять лет осудили боевика "Д/ЛНР".

Украинские Национальные Новости

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