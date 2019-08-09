Украинец взят под стражу за службу в рядах "Д/ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Суд взял под стражу гражданина Украины, подозреваемого в том, что он воевал против Вооруженных сил Украины в составе "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
По данным следствия, с июня 2015 года по ноябрь 2016 года житель города Краматорск воевал против Вооруженных сил Украины в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот", интернациональной бригады "Пятнашка" 1-го армейского корпуса "ДНР" и в 11-м гвардейском казачьем батальоне "Министерства обороны ЛНР".
"В частности террорист участвовал в боевых действиях против сил АТО в районе н.п. Ясное Докучаевского района, вблизи г. Дебальцево Донецкой области и пгт Станица Луганская Луганской области", - говорится в сообщении.
А 5 августа боевики обнаружили в Краматорске, по месту проживания родственников. Как выяснилось, мужчина приехал на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области, чтобы получить внутренний и заграничный паспорта.
"В настоящее время участнику террористической организации сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и постановлением следственного судьи к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в Луганской области правоохранители задержали боевика "народной милиции ЛНР".