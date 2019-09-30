Українців попередили про вітер і пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. В Україні у понеділок, 30 вересня, очікуються місцями сильні пориви вітру, водночас на частині території країни утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Вдень 30 вересня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. 29 вересня - 2 жовтня у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 30 вересня по Україні до 25 градусів тепла.