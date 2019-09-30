Українців попередили про вітер і пожежну небезпеку

"Вдень 30 вересня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. 29 вересня - 2 жовтня у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили синоптики.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, 30 вересня по Україні до 25 градусів тепла.