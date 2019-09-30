Украинцев предупредили о ветре и пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Украине в понедельник, 30 сентября, ожидаются местами сильные порывы ветра, одновременно на части территории страны сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Днем 30 сентября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. 29 сентября - 2 октября в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 30 сентября по Украине до 25 градусов тепла.