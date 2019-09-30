Украинцев предупредили о ветре и пожарной опасности

"Днем 30 сентября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. 29 сентября - 2 октября в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили синоптики.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 30 сентября по Украине до 25 градусов тепла.