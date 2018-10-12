Українців попередили про туман

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Вночі та вранці у п'ятницю на заході України, у Житомирській та Вінницькій областях очікується туман, видимість сягатиме максимально 500 м. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.