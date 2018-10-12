Українців попередили про туман
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Вночі та вранці у п'ятницю на заході України, у Житомирській та Вінницькій областях очікується туман, видимість сягатиме максимально 500 м. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
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"За даними Укргідрометцентру, 12 жовтня вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, у неділю, 7 жовтня, до столиці України прийшло "бабине літо", яке протримається не менше тижня.
Загалом тепла і суха погода без опадів збережеться протягом нинішнього і наступного тижня в Україні, запевнили синоптики.