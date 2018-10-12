Украинцев предупредили о тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Ночью и утром в пятницу на западе Украины, в Житомирской и Винницкой областях ожидается туман, видимость будет достигать максимально 500 м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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"По данным Укргидрометцентра, 12 октября ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в воскресенье, 7 октября, в столицу Украины пришло "бабье лето", которое продержится не меньше недели.
В общем теплая и сухая погода без осадков сохранится в течение нынешней и на следующей неделе в Украине, заверили синоптики.