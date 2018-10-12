Сегодня в Украине ожидается сухая и солнечная погода

КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня на Украине удержится антициклон, область высокого атмосферного давления. В большинстве областей осадков не предвидится. Местами ожидаются туманы и дымки. Температура воздуха в Украине составит +14 +22 градуса. Ночью ожидается 4-10 градусов тепла. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.