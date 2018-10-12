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24 березня, 11:09 • 112966 перегляди

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Сьогодні в Україні очікується суха та сонячна погода

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні над Україною втримається антициклон, область високого атмосферного тиску. У більшості областей опадів не передбачається. Місцями очікуються тумани та серпанки. Температура повітря в Україні становитиме +14 +22 градуси. Вночі очікується 4-10 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У західних областях буде сухо та ясно. Температура повітря вдень 13-18, на Закарпатті 18-22 градуси тепла.

У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 13-17 градусів тепла.

У східних областях - без опадів. Температура повітря вдень 14-17 градусів вище нуля.

У центральних областях - суха повітряна маса. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.

На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вдень 17-22 градуси вище нуля.

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