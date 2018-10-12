Сьогодні в Україні очікується суха та сонячна погода

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні над Україною втримається антициклон, область високого атмосферного тиску. У більшості областей опадів не передбачається. Місцями очікуються тумани та серпанки. Температура повітря в Україні становитиме +14 +22 градуси. Вночі очікується 4-10 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.