Сьогодні в Україні очікується суха та сонячна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні над Україною втримається антициклон, область високого атмосферного тиску. У більшості областей опадів не передбачається. Місцями очікуються тумани та серпанки. Температура повітря в Україні становитиме +14 +22 градуси. Вночі очікується 4-10 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
У західних областях буде сухо та ясно. Температура повітря вдень 13-18, на Закарпатті 18-22 градуси тепла.
У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 13-17 градусів тепла.
У східних областях - без опадів. Температура повітря вдень 14-17 градусів вище нуля.
У центральних областях - суха повітряна маса. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.
На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вдень 17-22 градуси вище нуля.