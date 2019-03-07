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Українців попередили про спроби вербування російськими спецслужбами під час відвідання РФ

Українців попередили про спроби вербування російськими спецслужбами під час відвідання РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Громадяни України становлять інтерес для вербування російськими спецслужбами під час відвідання території Російської Федерації. Про це заявив представник департаменту контррозвідки Служби безпеки України Володимир Настюк, передає УНН.

"Кожен з вас має чітко усвідомлювати пряму вербувальну вразливість та беззахисність на території країни-агресора", - заявив контррозвідник.

Він закликав українців до пильності та нагадав, що у разі добровільного звернення до компетентних органів України з інформацію про спробу вербування чи схиляння до протизаконних дій на користь іншої держави, громадянинові нічого не загрожує. Мова йде про ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада - Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання).

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України затримала заступника директора одного з департаментів Харківської міської ради, йому оголосили підозру щодо державної зради

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