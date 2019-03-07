Украинцев предупредили о попытках вербовки российскими спецслужбами во время посещения РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Граждане Украины представляют интерес для вербовки российскими спецслужбами во время посещения территории Российской Федерации. Про это заявил представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк, передает УНН.
"Каждый из вас должен четко осознавать прямую вербовочную уязвимость и беззащитность на территории страны-агрессора", - заявил контрразведчик.
Он призвал украинский к бдительности и напомнил, что в случае добровольного обращения в компетентные органы Украины с информацией о попытке вербовки или склонение к противозаконным действиям в пользу другого государства, гражданину ничего не угрожает. Речь идет о ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена - Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании ).
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины задержала заместителя директора одного из департаментов Харьковского городского совета, ему объявили подозрение относительно государственной измены .