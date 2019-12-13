Українців попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На заході України і Приазов'ї у п'ятницю, 13 грудня, очікуються сильні пориви вітру. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Вдень 13 грудня у західних областях та на Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
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- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
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- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
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- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
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- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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Нагадаємо, 13 грудня в Україні до 8 градусів тепла.