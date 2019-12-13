Украинцев предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На западе Украины и Приазовье в пятницу, 13 декабря, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Днем 13 декабря в западных областях и на Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
-
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
-
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
-
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
-
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
-
Напомним, 13 декабря в Украине до 8 градусов тепла.