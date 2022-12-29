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Українців попередили про можливі затримки на західному кордоні

Українців попередили про можливі затримки на західному кордоні

Київ • УНН

 • 321506 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Держприкордонслужбі попередили про потенційні затримки на західному кордоні через можливі перебої зі світлом на тлі ракетної атаки рф, пише УНН.

Цитата

"Ситуація у пунктах пропуску з чергами на українсько-польському кордоні. Станом на 10:00 29 грудня пункти пропуску працюють в штатному режимі. У зв'язку з ранковими ракетними ударами ворога, можливі перебої електропостачання, що позначатимуться на роботі пунктів пропуску. Також можлива й нестабільна робота електронних систем контрольних служб через відключення електроенергії", - зазначили у ДПСУ.

Деталі

У черзі на виїзд до Польщі в усіх пунктах пропуску очікують від 20 до 80 автівок, а на в‘їзд в Україну – 90 у «Шегинях» та 30 легковиків в «Угринові», вказали прикордонники.

Пасажирські автобуси, як зазначається, очікують на виїзд до сусідньої країни майже у всіх пунктах пропуску, черги сягають від 2 до 10 автобусів. На в’їзд в Україну у пунктах пропуску «Краківець» – 3, та у «Шегинях» – 10 автобусів.

Нагадаємо

Знеструмлення у 6 областях затримують у дорозі на понад пів години вісім поїздів, один - на понад три години.

Українські Національні Новини

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