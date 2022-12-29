Украинцев предупредили о возможных задержках на западной границе

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"Ситуация в пунктах пропуска с очередями на украинско-польской границе. По состоянию на 10:00 29 декабря пункты пропуска работают в штатном режиме. В связи с утренними ракетными ударами врага возможны перебои электроснабжения, которые будут сказываться на работе пунктов пропуска. Также возможна и нестабильная работа электронных систем контрольных служб из-за отключения электроэнергии", - отметили в ГПСУ.

Детали

В очереди на выезд в Польшу во всех пунктах пропуска ожидают от 20 до 80 автомобилей, а въезд в Украину – 90 в «Шегинях» и 30 легковушек в «Угринове», указали пограничники.

Пассажирские автобусы, как отмечается, ожидают выезда в соседнюю страну почти во всех пунктах пропуска, очереди достигают от 2 до 10 автобусов. На въезд в Украину в пунктах пропуска «Краковец» – 3, и в «Шегинях» – 10 автобусов.

Напомним

Обесточение в 6 областях задерживают в пути более чем на полчаса восемь поездов, один - более чем на три часа.