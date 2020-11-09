Українці здобули 32 медалі на ЧС з бодібілдингу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопад. УНН. В іспанському місті Санта Сусанна завершився чемпіонат світу з бодібілдингу. За підсумками змагань українська збірна посіла першу сходинку медального заліку серед 27 країн-учасниць, здобувши 32 нагороди, інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства молоді та спорту України.
Золоті нагороди виграли Аліна Яман (абсолютна категорія та категорія "бодіфітнес" понад 168 см) та Юрій Зимогляд (абсолютна категорія та категорія "класик фізик" до 175 см). Також двічі "золото" виграла Наталія Прохорова. Спершу вона перемогла в категорії "вуменс фізик" понад 163 см, а потім судді визнали українку найкращою в абсолютній категорії.
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Ще перемоги до активу збірної здобули Марія Буркала ("фітнес-бікіні" до 158 см), Юрій Гайдук ("класичний бодібілдинг" до 180 см), Роман Гайшук ("фітнес", відкрита ростова категорія), Іванна Кадирова ("фітнес-бікіні" до 164 см), Ілля Карпенко ("менс фізик" понад 182 см), Вікторія Лисенко ("фітнес-бікіні" до 169 см), Дмитро Марченко ("бодібілдинг" до 90 кг), Антон Папежук ("маскуляр фізик", відкрита вагова категорія), Станіслав Тарасов ("класик фізик" понад 175 см), Олександра Тарасова ("артистичний фітнес", відкрита ростова категорія) та Любов Попова і Вадим Василевський ("бодібілдинг", змішані пари).
Крім того зазначимо, за підсумками чемпіонату світу національна збірна команда України здобула перемоги абсолютно в усіх командних заліках змагань: з фітнесу, серед чоловіків та серед майстрів.