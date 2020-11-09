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Украинцы получили 32 медали на ЧМ по бодибилдингу

Украинцы получили 32 медали на ЧМ по бодибилдингу

Киев  •  УНН

 • 56653 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В испанском городе Санта Сусанна завершился чемпионат мира по бодибилдингу. По итогам соревнований украинская сборная заняла первое место медального зачета среди 27 стран-участниц, получив 32 награды, информирует УНН со ссылкой на сайт Министерства молодежи и спорта Украины.

Золотые награды выиграли Алина Яман (абсолютная категория и категория “бодифитнес” более 168 см) и Юрий Зимогляд (абсолютная категория и категория “классик физик” до 175 см). Также дважды “золото” выиграла Наталья Прохорова. Сначала она победила в категории “Вуменс физик” более 163 см, а затем судьи признали украинку лучшей в абсолютной категории.

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Еще победы в актив сборной получили Мария Буркало (“фитнес-бикини” до 158 см), Юрий Гайдук (“классический бодибилдинг” до 180 см), Роман Гайшук (“фитнес”, открытая ростовая категория), Иванна Кадырова (“фитнес-бикини „до 164 см), Илья Карпенко (“менс физик„ более 182 см), Виктория Лысенко (“фитнес-бикини„ до 169 см), Дмитрий Марченко (“бодибилдинг„ до 90 кг), Антон Папежук (“маскуляр физик”, открытая весовая категория), Станислав Тарасов ( “классик физик” более 175 см), Александра Тарасова ( “артистический фитнес”, открытая ростовая категория) и Любовь Попова и Вадим Василевский (“бодибилдинг”, смешанные пары).

Кроме того отметим, по итогам чемпионата мира национальная сборная команда Украины одержала победы абсолютно во всех командных зачетах соревнований: по фитнесу, среди мужчин и среди мастеров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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