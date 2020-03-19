Українці, які повернулися з країн ЄС, завтра отримають смс з проханням сидіти вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Оператори України завтра будуть робити розсилку всім громадянам, які повернулися з Європейського союзу, з проханням залишатися вдома на карантині. Про це повідомив в ефірі телеканалу ZIK заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“Завтра буде розсилка масова всім громадянам, які були на території Європейського союзу через смс всіма операторами України. Інформація про те, що оскільки ви приїхали з країн ЄС, просимо вас залишатися вдома. Якщо у вас є симтоми ГРВІ, можливо коронавірусу, потрібно зв’язуватися з лікарями і проводити консультацію”, - сказав Геращенко.
Нагадаємо, 15 березня українські користувачі мобільних послуг почали отримувати інформаційні СМС про коронавірус в Україні.