Украинцы, вернувшиеся из стран ЕС, завтра получат смс с просьбой сидеть дома

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104906 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107588 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109527 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108141 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117907 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101908 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106111 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131691 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130503 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы, вернувшиеся из стран ЕС, завтра получат смс с просьбой сидеть дома

Украинцы, вернувшиеся из стран ЕС, завтра получат смс с просьбой сидеть дома

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Операторы Украины завтра будут делать рассылку всем гражданам, которые вернулись из Европейского союза, с просьбой оставаться дома на карантине. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"Завтра будет рассылка массовая всем гражданам, которые были на территории Европейского союза через смс всеми операторами Украины. Информация о том, что поскольку вы приехали из стран ЕС, просим вас оставаться дома. Если у вас есть симтомы ОРВИ, возможно коронавируса, нужно связываться с врачами и проводить консультацию", - сказал Геращенко.

Напомним, 15 марта украинские пользователи мобильных услуг начали получать информационные СМС о коронавирусе в Украине.

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