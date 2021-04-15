Українці вважають, що держава повинна витрачати гроші на подолання COVID-19, а не на дороги - опитування

Деталі

Близько третини опитаних вважають, що державні кошти цього року слід в першу чергу спрямувати на боротьбу з коронавірусом та збільшення соціальних виплат, пенсій. Лише 10% — за спрямування державних грошей на збільшення зарплат медиків, 8% — на будівництво доріг, 4% — на збільшення зарплат вчителів.

Щодо ключових проблем країни, то респонденти виділяють наступні: військовий конфлікт на Сході України (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) та епідемію коронавірусу (35%). 27% вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій, 21% — хабарництво та корупцію у владі, по 19% — некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги, 16% — неможливість отримати якісне медичне обслуговування. У порівнянні з липнем 2020 удвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни.

На особистому рівні найважливішими проблемами респонденти вважають низький рівень зарплат та пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%). Епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25%, військовий конфлікт на сході України — 24%, підвищення цін на основні товари та послуги — 23%, відсутність роботи, безробіття — 23%, неможливість отримати якісне медичне обслуговування — 16%, хабарництво та корупцію у владі — 14%, некомпетентність влади — 13%. З липня 2020 значно зросла кількість тих, хто вважають особистими проблемами, підвищення тарифів та епідемію коронавірусу.

Додатково

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%

Терміни проведення: 24-28 березня 2021 р.