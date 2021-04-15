Українці вважають, що держава повинна витрачати гроші на подолання COVID-19, а не на дороги - опитування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” свідчить, що українці вважають, що для держави пріоритетним напрямом фінансування має стати подолання епідемії коронавірусу, повідомляє УНН.

Деталі

Близько третини опитаних вважають, що державні кошти цього року слід в першу чергу спрямувати на боротьбу з коронавірусом та збільшення соціальних виплат, пенсій. Лише 10% — за спрямування державних грошей на збільшення зарплат медиків, 8% — на будівництво доріг, 4% — на збільшення зарплат вчителів.

Щодо ключових проблем країни, то респонденти виділяють наступні: військовий конфлікт на Сході України (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) та епідемію коронавірусу (35%). 27% вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій, 21% — хабарництво та корупцію у владі, по 19% — некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги, 16% — неможливість отримати якісне медичне обслуговування. У порівнянні з липнем 2020 удвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни.

На особистому рівні найважливішими проблемами респонденти вважають низький рівень зарплат та пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%). Епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25%, військовий конфлікт на сході України — 24%, підвищення цін на основні товари та послуги — 23%, відсутність роботи, безробіття — 23%, неможливість отримати якісне медичне обслуговування — 16%, хабарництво та корупцію у владі — 14%, некомпетентність влади — 13%. З липня 2020 значно зросла кількість тих, хто вважають особистими проблемами, підвищення тарифів та епідемію коронавірусу.

Додатково

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%

Терміни проведення: 24-28 березня 2021 р.

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