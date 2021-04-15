Украинцы считают, что государство должно тратить деньги на преодоление COVID-19, а не на дороги - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” свидетельствует, что украинцы считают, что для государства приоритетным направлением финансирования должно стать преодоление эпидемии коронавируса, сообщает УНН.
Детали
Около трети опрошенных считают, что средства этого года следует в первую очередь направить на борьбу с коронавирусом и увеличение социальных выплат, пенсий. Лишь 10% — за направление государственных денег на увеличение зарплат медиков, 8% — на строительство дорог, 4% — на увеличение зарплат учителей.
По ключевым проблемам страны, то респонденты выделяют следующие: военный конфликт на Востоке Украины (47%), отсутствие работы, безработица (37%) и эпидемия коронавируса (35%). 27% считают важной проблемой низкий уровень зарплат и пенсий, 21% — взяточничество и коррупцию во власти, по 19% — некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги, 16% — невозможность получить качественное медицинское обслуживание. По сравнению с июлем 2020 года вдвое выросло количество тех, кто считает эпидемию коронавируса важной проблемой для страны.
На личном уровне важнейшими проблемами респонденты считают низкий уровень зарплат и пенсий (38%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (35%). Эпидемию коронавируса личной проблемой считают 25%, военный конфликт на востоке Украины — 24%, повышение цен на основные товары и услуги — 23%, отсутствие работы, безработица — 23%, невозможность получить качественное медицинское обслуживание — 16%, взяточничество и коррупцию во власти — 14%, некомпетентность власти — 13%. С июля 2020 года значительно возросло количество тех, кто считают личными проблемами, повышение тарифов и эпидемию коронавируса.
Дополнительно
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%
Сроки проведения: 24-28 марта 2021 г.