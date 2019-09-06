Українці витрачають на сигарети більше ніж на алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В середньому українці щомісяця витрачають на сигарети 179,87 грн. Про це свідчать дані Держстатистики про витрати українських домогосподарств у I кварталі 2019 року, передає УНН.
На алкоголь витрати дещо менші 103,87 грн. Однак ці цифри — середній показник розподілений між усіма домогосподарствами. Якщо ж говорити про домогосподарства, які повідомили про витрати на алкоголь та сигарети, то показники становлять 323,62 та 661,33 відповідно.
Нагадаємо, За статистичними даними, на продукти харчування українці витрачають 45,6% своїх грошей. У середньому на продукти харчування і безалкогольні напої це 3592,53 грн на місяць.
На непродовольчі товари припадає 31,1% витрат українських родин.
Оплата послуг (без витрат на харчування поза домом) обходиться у 14,1% від усіх витрат, особисте підсобне господарство — 1,2%.
Інші витрати становлять 8% від загальних витрат.
Як повідомляв УНН, українці щомісяця витрачають на продукти 3600 грн і 408 грн на здоров’я.