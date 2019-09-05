Українці щомісяця витрачають на продукти 3600 грн і 408 грн на здоров'я - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У середньому українське домогосподарство витрачає близько 3600 грн на місяць на продукти харчування і безалкогольні напої і ще 408 грн на охорону здоров'я. Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики, передає УНН.
Згідно з даними дослідження, у середньому домогосподарство в Україні витрачає на місяць 3592 грн на продукти харчування та безалкогольні напої, ще 103,87 грн воно витрачає на алкогольні напої, а на тютюн 180 грн на місяць. Крім того, 408 грн українські домогосподарства витрачають на товари і послуги з охорони здоров'я, 361 грн – на транспорт.
На одяг і взуття у домогосподарства йде 467 грн на місяць, ще 1719 грн українські домогосподарства витрачають на оплату житла, комунальних продуктів і послуг. На відпочинок і культуру в родини йде в середньому 140 грн, на освіту – 121 грн, а на ресторани та готелі – 173 грн.
Нагадаємо, на продовольчі продукти та харчування поза домом припадає понад 45% усіх витрат українців.