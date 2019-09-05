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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108209 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111845 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117991 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123899 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 150159 просмотра

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Украинцы ежемесячно тратят на продукты 3600 грн и 408 грн на здоровье - Госстат

Украинцы ежемесячно тратят на продукты 3600 грн и 408 грн на здоровье - Госстат

Киев  •  УНН

 • 12632 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В среднем украинское домохозяйство тратит около 3600 грн в месяц на продукты питания и безалкогольные напитки и еще 408 грн на здравоохранение. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики, передает УНН.

Согласно данным исследования, в среднем домохозяйство в Украине тратит в месяц 3592 грн на продукты питания и безалкогольные напитки, еще 103,87 грн оно тратит на алкогольные напитки, а на табак 180 грн в месяц. Кроме того, 408 грн Украинские домохозяйства тратят на товары и услуги по охране здоровья, 361 грн - на транспорт.

На одежду и обувь у домохозяйства идет 467 грн в месяц, еще 1719 грн украинские домохозяйства тратят на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг. На отдых и культуру в семье уходит в среднем 140 грн, на образование - 121 грн, а на рестораны и гостиницы - 173 грн.

Напомним, на продовольственные продукты и питание вне дома приходится более 45% всех расходов украинцев.

Украинские Национальные Новости

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