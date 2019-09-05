Украинцы ежемесячно тратят на продукты 3600 грн и 408 грн на здоровье - Госстат

Согласно данным исследования, в среднем домохозяйство в Украине тратит в месяц 3592 грн на продукты питания и безалкогольные напитки, еще 103,87 грн оно тратит на алкогольные напитки, а на табак 180 грн в месяц. Кроме того, 408 грн Украинские домохозяйства тратят на товары и услуги по охране здоровья, 361 грн - на транспорт.

На одежду и обувь у домохозяйства идет 467 грн в месяц, еще 1719 грн украинские домохозяйства тратят на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг. На отдых и культуру в семье уходит в среднем 140 грн, на образование - 121 грн, а на рестораны и гостиницы - 173 грн.

Напомним, на продовольственные продукты и питание вне дома приходится более 45% всех расходов украинцев.