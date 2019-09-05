Українці витрачають на продукти харчування понад 45% своїх грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На продовольчі продукти та харчування поза домом припадає понад 45% усіх витрат українців. Про це свідчать дані Держстатистики про витрати українських домогосподарств у I кварталі 2019 року, передає УНН.
За статистичними даними, на ці цілі українці витрачають 45,6% своїх грошей. У середньому на продукти харчування і безалкогольні напої це 3592,53 грн на місяць.
На непродовольчі товари припадає 31,1% витрат українських родин.
Оплата послуг (без витрат на харчування поза домом) обходиться у 14,1% від усіх витрат, особисте підсобне господарство - 1,2%.
Інші витрати становлять 8% від загальних витрат.
Нагадаємо, за два роки витрати українців на продукти харчування зросли на 49,3%.