Украинцы тратят на продукты питания более 45% своих денег
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. На продовольственные продукты и питание вне дома приходится более 45% всех расходов украинцев. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики о расходах украинских домохозяйств в I квартале 2019 года, передает УНН.
По статистическим данным, на эти цели украинцы тратят 45,6% своих денег. В среднем на продукты питания и безалкогольные напитки это 3592,53 грн в месяц.
На непродовольственные товары приходится 31,1% расходов украинских семей.
Оплата услуг (без расходов на питание вне дома) обходится в 14,1% от всех расходов, личное подсобное хозяйство - 1,2%.
Прочие расходы составляют 8% от общих расходов.
Напомним, за два года расходы украинцев на продукты питания выросли на 49,3%.