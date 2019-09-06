Украинцы тратят на сигареты больше чем на алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В среднем украинцы ежемесячно тратят на сигареты 179,87 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики о расходах украинских домохозяйств в I квартале 2019 года, передает УНН.
На алкоголь расходы несколько меньше 103,87 грн. Однако эти цифры — средний показатель распределен между всеми домохозяйствами. Если же говорить о домохозяйства, сообщили о расходах на алкоголь и сигареты, то показатели составляют 323,62 и 661,33 соответственно.
Напомним, по статистическим данным, на продукты питания украинцы тратят 45,6% своих денег. В среднем на продукты питания и безалкогольные напитки это 3592,53 грн в месяц.
На непродовольственные товары приходится 31,1% расходов украинских семей.
Оплата услуг (без расходов на питание вне дома) обходится в 14,1% от всех расходов, личное подсобное хозяйство — 1,2%.
Прочие расходы составляют 8% от общих расходов.
Как сообщал УНН, украинцы ежемесячно тратят на продукты 3600 грн и 408 грн на здоровье.