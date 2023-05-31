Українці в Литві зможуть обміняти посвідчення водія без іспиту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Україна та Литва підписали Угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія під час зустрічі глав МВС Ігоря Клименка та Агне Білотайте у Брюсселі, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, пише УНН.
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Відтепер громадяни України, які переїхали до Литви, зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів.
Також громадяни Литви, які постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його на українське без додаткових іспитів.
В МВС повідомляють, що для такого обміну слід подати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.
Нагадаємо
Раніше для обміну литовського посвідчення водія громадянам Литовської Республіки було потрібно складати іспити в сервісних центрах МВС. Відповідно українцям в Литві теж потрібно було складати іспити у компетентних органах країни.
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