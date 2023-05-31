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Українці в Литві зможуть обміняти посвідчення водія без іспиту

Українці в Литві зможуть обміняти посвідчення водія без іспиту

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Україна та Литва підписали Угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія під час зустрічі глав МВС Ігоря Клименка та Агне Білотайте у Брюсселі, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, пише УНН.

Деталі

Відтепер громадяни України, які переїхали до Литви, зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів.

Також громадяни Литви, які постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його на українське без додаткових іспитів.

В МВС повідомляють, що для такого обміну слід подати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.

Нагадаємо

Раніше для обміну литовського посвідчення водія громадянам Литовської Республіки було потрібно складати іспити в сервісних центрах МВС. Відповідно українцям в Литві теж потрібно було складати іспити у компетентних органах країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень

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