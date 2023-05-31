Украинцы в Литве смогут обменять водительское удостоверение без экзамена
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Украина и Литва подписали Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений во время встречи глав МВД Игоря Клименко и Агне Билотайте в Брюсселе, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, пишет УНН.
Детали
Отныне граждане Украины, которые переехали в Литву, смогут обменять свое национальное водительское удостоверение на литовское без сдачи экзаменов.
Также граждане Литвы, которые постоянно проживают в Украине и имеют литовское водительское удостоверение, смогут обменять его на украинское без дополнительных экзаменов.
В МВД сообщают, что для такого обмена следует подать документ о постоянном месте жительства в стране, оригинал водительского удостоверения и действительную медицинскую справку.
Напомним
Ранее для обмена литовского водительского удостоверения гражданам Литовской Республики требовалось сдавать экзамены в сервисных центрах МВД. Соответственно украинцам в Литве тоже нужно было сдавать экзамены в компетентных органах страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Литва внедряют упрощенный обмен водительских удостоверений