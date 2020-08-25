Українці в липні вдвічі частіше перетинали кордон, ніж у червні - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У липні загальна кількість перетинів кордону України вдвічі перевищила показники за червень. Про це з посиланням на дані Державної прикордонної служби України повідомляє аналітичний центр "Європа без бар’єрів", передає УНН.
“У липні загальна кількість перетинів кордону України склала 1 млн 960,7 тисячі, що удвічі більше, ніж у червні... Перетинів кордону громадянами України у липні зафіксовано 1 млн 578,1 тисячі, з них 847,5 тисячі на в’їзд в Україну і 730,6 тисячі на виїзд”, — повідомляють аналітики.
Також повідомляється, що перетинів кордону іноземцями в липні зафіксовано 382,6 тисячі, з них 200,7 на в’їзд в Україну, і 181,9 — на виїзд.
За даними аналітиків, у червня загальна кількість перетинів кордону становила 903,3 тисячі. З них загальна кількість перетинів громадянами України — 747,3 тисячі (в’їзд— 356,6 тисячі, виїзд — 390,7 тисячі).
Загальна кількість перетинів іноземцями — 156 тисяч, у тому числі на в’їзд — 80,9 тисячі, і на виїзд — 75,1 тисячі.
Як повідомляв УНН, з 1 вересня 2020 року для поїздок в Білорусь громадянам України необхідні закордонні паспорти, адже уряд тимчасово призупинив угоду з Білоруссю про безвізові поїздки громадян.