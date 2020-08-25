Украинцы в июле вдвое чаще пересекали границу, чем в июне - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В июле общее количество пересечений границы Украины вдвое превысило показатели за июнь. Об этом со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины сообщает аналитический центр "Европа без барьеров", передает УНН.
"В июле общее количество пересечений границы Украины составило 1 млн 960,7 тыс., что вдвое больше, чем в июне ... пересечение границы гражданами Украины в июле зафиксировано 1 млн 578,1 тыс., из них 847,5 тыс. на въезд в Украине и 730,6 тыс. на выезд", - сообщают аналитики.
Также сообщается, что пересечений границы иностранцами в июле зафиксировано 382,6 тыс., из них 200,7 на въезд в Украину, и 181,9 - на выезд.
По данным аналитиков, в июне общее количество пересечений границы составляло 903,3 тыс. Из них общее количество пересечений гражданами Украины - 747,3 тыс. (въезд- 356,6 тыс., выезд - 390,7 тысячи).
Общее количество пересечений иностранцами - 156 тыс., в том числе на въезд - 80,9 тыс., и на выезд - 75,1 тыс.
Как сообщал УНН, с 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, ведь правительство временно приостановило соглашение с Беларусью о безвизовых поездках граждан.