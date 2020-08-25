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Украинцы в июле вдвое чаще пересекали границу, чем в июне - статистика

Киев • УНН

 • 10305 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В июле общее количество пересечений границы Украины вдвое превысило показатели за июнь. Об этом со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины сообщает аналитический центр "Европа без барьеров", передает УНН.

Украинцы в июле вдвое чаще пересекали границу, чем в июне - статистика

"В июле общее количество пересечений границы Украины составило 1 млн 960,7 тыс., что вдвое больше, чем в июне ... пересечение границы гражданами Украины в июле зафиксировано 1 млн 578,1 тыс., из них 847,5 тыс. на въезд в Украине и 730,6 тыс. на выезд", - сообщают аналитики.

Также сообщается, что пересечений границы иностранцами в июле зафиксировано 382,6 тыс., из них 200,7 на въезд в Украину, и 181,9 - на выезд.

По данным аналитиков, в июне общее количество пересечений границы составляло 903,3 тыс. Из них общее количество пересечений гражданами Украины - 747,3 тыс. (въезд- 356,6 тыс., выезд - 390,7 тысячи).

Общее количество пересечений иностранцами - 156 тыс., в том числе на въезд - 80,9 тыс., и на выезд - 75,1 тыс.

Как сообщал УНН, с 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, ведь правительство временно приостановило соглашение с Беларусью о безвизовых поездках граждан.

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