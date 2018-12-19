Українці стали більше витрачати на їжу та алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Споживчі витрати українців зростають. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, в І півріччі 2018 року одне домогосподарство витрачало на їжу, алкоголь, сигарети, транспорт, освіту та відпочинок в середньому 8 тис. 150 грн на місяць.
Зокрема, на продукти харчування українці витрачали майже 48,3% свого місячного доходу (у 2017 році - 47,7%), на непродовольчі товари та оплату послуг - 40,9%, на алкогольні напої та тютюнові вироби - 1,2% та 2,1% відповідно (у 2017 році - 1,1% та 1,9%).
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На одяг та взуття українці витрачали 4,9% свого місячного доходу.
Як писав УНН, в Україні відчутно здорожчали соціальні продукти харчування. З метою економії, українці, навіть, почали споживати більше чорного хліба.
Крім того, як засвідчили дані Держстату, 14 млн українців проживають за межею бідності. На продукти ж наші співвітчизники витрачають близько половини від своїх доходів.