Украинцы стали больше тратить на еду и алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Потребительские расходы украинцев растут. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в I полугодии 2018 года одно домохозяйство тратило на еду, алкоголь, сигареты, транспорт, образование и отдых в среднем 8 тыс. 150 грн в месяц.
В частности, на продукты питания украинцы тратили почти 48,3% своего месячного дохода (в 2017 году - 47,7%), на непродовольственные товары и оплату услуг - 40,9%, на алкогольные напитки и табачные изделия - 1,2% и 2,1% соответственно (в 2017 году - 1,1% и 1,9%).
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На одежду и обувь украинцы тратили 4,9% своего месячного дохода.
Как писал УНН, в Украине ощутимо подорожали социальные продукты питания. В целях экономии украинцы даже начали потреблять больше черного хлеба.
Кроме того, как показали данные Госстата, 14 млн украинцев проживают за чертой бедности. На продукты же наши соотечественники тратят около половины своих доходов.