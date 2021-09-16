Українці скаржаться на проблеми з доступом до COVID-сертифікатів у “Дії”: пояснення міністра

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Федоров це пояснює тим, що коли почалася масова вакцинація людей, лікарі могли неправильно вводити інформацію про українців у систему, яка була перевантажена великою кількістю пацієнтів. Тому варто звернутися до сімейного лікаря і виправити помилки.

“Перші тижні були проблеми, зараз ми стикаємося раз в тиждень з тим, що хтось не може підтягнути сертифікат в системі”, — пояснив Федоров.

Також він додав, що з 20 вересня на порталі “Дія” можна буде згенерувати QR-код і роздрукувати його. Ще одне нововведення полягає в тому, що після ПЛР-тестування у додатку теж з’явиться COVID-сертифікат, який діятиме 24 год.

Нагадаємо

Українці зможуть їхати до ЄС з COVID-сертифікатом після того, як у додатках з’явиться оновлена версія “Дії”.

В Офіційному журналі Європейського Союзу опубліковано рішення Єврокомісії про визнання українських COVID-сертифікатів в додатку “Дія”. Відтепер COVID-сертифікати, видані в Україні, будуть прийматися в ЄС на тих же умовах, що і цифрові сертифікати Євросоюзу.

Кабінет міністрів опублікував постанову, якою вносяться зміни в правила карантину в Україні, де показано, як виглядатимуть цифрові сертифікати про вакцинацію.