Украинцы жалуются на проблемы с доступом к COVID сертификатов в "Действии": объяснение министра
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Больше месяца украинцы могут пользоваться электронным ковидним сертификатом, который признают в ЕС. Однако кое-кто имеет проблемы с подтягиванием этого сертификата. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.
Детали
Федоров это объясняет тем, что когда началась массовая вакцинация людей, врачи могли неправильно вводить информацию о украинском в систему, которая была перегружена большим количеством пациентов. Поэтому стоит обратиться к семейному врачу и исправить ошибки.
“Первые недели были проблемы, сейчас мы сталкиваемся раз в неделю с тем, что кто-то может подтянуть сертификат в системе”, — пояснил Федоров.
Также он добавил, что с 20 сентября на портале “Действие” можно будет сгенерировать QR-код и распечатать его. Еще одно новшество заключается в том, что после ПЦР-тестирование в приложении тоже появится COVID-сертификат, который будет действовать 24 ч.
Напомним
Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после того, как в приложениях появится обновленная версия “Действия”.
В Официальном журнале Европейского Союза опубликовано решение Еврокомиссии о признании Украинской COVID сертификатов в приложении “Действие”. Отныне COVID-сертификаты, выданные в Украине, будут приниматься в ЕС на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза.
Кабинет министров опубликовал постановление, которым вносятся изменения в правила карантина в Украине, где показано, как будут выглядеть цифровые сертификаты о вакцинации.