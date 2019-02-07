Українці продовжують змінювати стать

"За шість років ми провели 38 таких операцій. Це ті, хто звертався. Але там складна та тривала процедура збору документів, які пацієнт повинен отримати до проведення операції. Це і заключення різних медичних спеціалістів, психіатри, юристи… Тільки після цього ми вже проводимо саму операцію", - пояснив Усенко.

За словами директора Інституту, минулого року було проведено дві операції. Також він додав, що якщо говорити про співвідношення статей серед тих, хто звертався до закладу для проведення операцій, то це 50 на 50.



Додамо, що на даний момент в Україні важко визначити статистику з кількості громадян, які змінили стать хірургічним шляхом, адже багато наших співвітчизників їдуть закордон для проведення такої операції.



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Неофіційна статистика свідчить, що до цієї операції, яка не заборонена законодавством України, в останні роки щомісяця вдається два – три українці.

МОЗ у 2016 році спростило умови отримання дозволу на отримання допомоги при так званій "гендерній дисфорії". З того часу українцям, що бажають змінити стать, не потрібно чекати рішення спеціальної комісії, яка збиралася раз на рік, а також проходити стаціонарне обстеження в психіатричному стаціонарі. Водночас для оперативного втручання, слід пройти цілий ряд обстежень, а також гормональну терапію та отримати рекомендації цілого ряду спеціалістів.



Як повідомляв УНН, канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції в підтримку трансгендерних людей в Києві, під час конфлікту влучили в обличчя і розбили окуляри.