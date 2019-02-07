Украинцы продолжают менять пол

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Национальный Институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины в течение последних шести лет провел 38 операций по смене пола. Об этом в комментарии УНН рассказал директор Национального института, доктор медицинских наук, профессор Александр Усенко.

"За шесть лет мы провели 38 таких операций. Это те, кто обращался. Но там сложная и длительная процедура сбора документов, которые пациент должен получить до проведения операции. Это и заключение различных медицинских специалистов, психиатры, юристы ... Только после этого мы уже проводим саму операцию", - пояснил Усенко.

По словам директора Института, в прошлом году было проведено две операции. Также он добавил, что если говорить о соотношении полов среди тех, кто обращался в учреждение для проведения операций, то это 50 на 50.

Добавим, что на данный момент в Украине трудно определить статистику по количеству граждан, сменивших пол хирургическим путем, ведь многие наши соотечественники едут за границу для проведения такой операции.

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Неофициальная статистика свидетельствует, что к этой операции, которая не запрещена законодательством Украины, в последние годы ежемесячно прибегает два - три украинца.

Минздрав в 2016 году упростил условия получения разрешения на получение пособия при так называемой "гендерной дисфории". С тех пор украинцам, которые желают сменить пол, не нужно ждать решения специальной комиссии, которая собиралась раз в год, а также проходить стационарное обследование в психиатрическом стационаре. В то же время для оперативного вмешательства, следует пройти целый ряд обследований, а также гормональную терапию и получить рекомендации целого ряда специалистов.

Как сообщал УНН, канадском журналисту Майклу Колборн, который присутствовал на акции в поддержку трансгендерных людей в Киеве, во время конфликта попали в лицо и разбили очки.

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