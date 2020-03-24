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Українці підтримують ініціативу погодинної оплати медикам, що борються з поширенням COVID-19 - МОЗ

Українці підтримують ініціативу погодинної оплати медикам, що борються з поширенням COVID-19 - МОЗ

Київ • УНН

 • 16575 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. За результатами опитування у Viber-спільноті “Коронавірус інфо”, 87% українців підтримують погодинну оплату для медиків, які борються з поширенням коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм-канал Коронавірус інфо, який верифікований Міністерством охорони здоров’я.

“За результатами опитування в авторизованій МОЗ Viber-спільноті “Коронавірус інфо”, яка налічує 3,4 млн підписників, 87% українців підтримують ініціативу міністра охорони здоров’я України Іллі Ємця про запровадження погодинної оплати для медиків, які борються з поширенням коронавірусної інфекції”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що користувачі вважають, що медичні працівники мають допомогти зупинити поширення захворювання COVID-19 на території нашої держави, тому заслуговують на додаткову нагороду.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні коронавірусу.

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