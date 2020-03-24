Украинцы поддерживают инициативу почасовой оплаты медикам, которые борются с распространением COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По результатам опроса в Viber-сообществе "Коронавирус инфо", 87% украинцев поддерживают почасовую оплату для медиков, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Коронавирус инфо, который верифицирован Министерством здравоохранения.
"По результатам опроса в авторизованной Минздравом Viber-сообществе "Коронавирус инфо", которая насчитывает 3,4 млн подписчиков, 87% украинцев поддерживают инициативу министра здравоохранения Украины Ильи Емца о введении почасовой оплаты для медиков, которые борются с распространением коронавирусной инфекции" , - говорится в сообщении.
Указано, что пользователи считают, что медицинские работники должны помочь остановить распространение заболевания COVID-19 на территории нашего государства, потому заслуживают дополнительную награду.
Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, работающих в условиях распространения в Украине коронавируса.