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Українці фотографують дітей, тварин і частини тіла через додаток для самоізоляції: МОЗ просить цього не робити

Київ • УНН

 • 20656 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я закликало українців не використовувати додаток "Вдома", призначений для контролю за самоізоляцією контактних або хворих на COVID-19 людей, не за призначенням. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер, передає УНН.

Українці фотографують дітей, тварин і частини тіла через додаток для самоізоляції: МОЗ просить цього не робити

Цитата:

"Ми дуже часто почали фіксувати такі питання, коли люди в додатку ("Вдома" - ред.) фотографують дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла,.. комп'ютери, якусь техніку... І, звісно, потім виникають питання, пов'язані з тим, що щось потім не спрацьовує при верифікації", - сказав заступник голови МОЗ.

Деталі

Кучер вказав на це у контексті великої кількості звернень до контакт-центру МОЗ зі скаргами на роботу додатку "Вдома", зокрема, щодо верифікації фото.

"Я хочу звернути увагу, що кожен такий дзвінок можливо відволікає операторів контакт-центру від більш нагальних питань, коли треба вирішувати більш оперативні питання, пов’язані з госпіталізацією людей, знаходженням їм місця, куди їх госпіталізувати, якісь ліки, консультації і так далі. Ми багато часу почали витрачати на це, і я хотів би звернути увагу громадян, що ми в Україні максимально лояльно використовуємо ті сервіси, які дозволяють нам контролювати і стримувати відповідно поширення інфекції. Я хотів би, щоб всі ставилися до цього серйозно, тому що обмін даними чітко налагоджений, у нас є вся інформація про порушників: хто, де, як", - додав посадовець.

З його слів, у додатку відпрацьована система, "щоб максимально ефективно знятися з самоізоляції", якщо результат тесту на COVID-19 це дозволяє.

Доповнення

Застосунок "Вдома" призначений для контакту з особою та контролю за дотриманням обов'язкової самоізоляції на час карантину.

Замість обов’язкової самоізоляції через додаток “Вдома”, з приводу перетину кордону чи КПВВ, можна здати ПЛР-тест на наявність COVID-19. Якщо результат виявився негативним і людина не заражена - не потрібно проходити самоізоляцію.

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