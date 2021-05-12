Украинцы фотографируют детей, животных и части тела через приложение для самоизоляции: Минздрав просит этого не делать

Цитата:

"Мы очень часто начали фиксировать такие вопросы, когда люди в приложении ( "Вдома "- ред.) фотографируют детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела,.. компьютеры, какую-то технику... И, конечно, потом возникают вопросы, связанные с тем, что что-то потом не срабатывает при верификации", - сказал заместитель главы Минздрава.

Детали

Кучер указал на это в контексте большого количества обращений в контакт-центр Минздрава с жалобами на работу приложения "Вдома", в частности, по верификации фото.

"Я хочу обратить внимание, что каждый такой звонок может отвлекает операторов контакт-центра от более насущных вопросов, когда надо решать более оперативные вопросы, связанные с госпитализацией людей, нахождением им места, куда их госпитализировать, какие-то лекарства, консультации и т.д. Мы много времени начали тратить на это, и я хотел бы обратить внимание граждан, что мы в Украине максимально лояльно используем те сервисы, которые позволяют нам контролировать и сдерживать соответственно распространение инфекции. Я хотел бы, чтобы все относились к этому серьезно, потому что обмен данными четко отлажен, у нас есть вся информация о нарушителях: кто, где, как", - добавил чиновник.

По его словам, в приложении отработана система, "чтобы максимально эффективно сняться с самоизоляции", если результат теста на COVID-19 это позволяет.

Дополнение

Приложение "Вдома" предназначен для контакта с лицом и контроля за соблюдением обязательной самоизоляции на время карантина.

Вместо обязательной самоизоляции через приложение "Вдома", из-за пересечения границы или КПВВ, можно сдать ПЦР-тест на наличие COVID-19. Если результат оказался отрицательным и человек не заражен - не нужно проходить самоизоляцию.