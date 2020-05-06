Українці будуть переходити на вітчизняний і доступніший алкоголь - прогноз за підсумками карантину

За його оцінками, попит на алкогольну продукцію в Україні в період карантину зменшився.

"Ми з вами точно знаємо, що весь період карантину разом з продуктами можна було, в тому числі, продавати алкоголь. Працювали винні маркети, алкогольні маркети. Можу сказати, що попит зменшився. Зниження активності бізнесу та зменшення доходів привело до того, що покупців було набагато менше.

Зараз ми з вами бачимо і зменшення імпорту (алкогольної продукції) в нашу країну.

І в цілому, якщо значна частина населення витратила свої заощадження на товари тривалого зберігання - то відповідно далі потім скорочує свої витрати, і якщо алкоголь купують - то переходять на більш доступний. Це якраз одна з причин скорочення імпорту", - пояснив він.

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При цьому, за словами Дорошенка, людство ніколи не відмовиться від своїх гріхів - від алкоголю, від куріння.

"Так що люди будуть пити, але більш дешеві напої. І легальний алкоголь все більше буде витіснятися нелегальним - який продається в наливайках. А якщо ми з вами говоримо про людей, які купують спиртне безпечно в магазинах, то це буде алкоголь більш доступного цінового сегмента. Це, перш за все, вітчизняний алкоголь", - уточнив експерт.

Як повідомляв УНН, рекордний попит на алкогольну продукцію в інтернет-магазинах зафіксували в США. Також продажі спиртного помітно зросли і в інших країнах, серед яких Італія, Швеція, Ірландія, Велика Британія та ін.

В Україні, за деякими даними, відзначалося зростання попиту на міцний алкоголь на рівні 4-5%.

Відзначимо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").