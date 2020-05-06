Українці будуть переходити на вітчизняний і доступніший алкоголь - прогноз за підсумками карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На тлі карантину український споживач збіднів, вже витративши частину своїх заощаджень на продукти із довгим терміном зберігання. Однак, навіть на тлі зменшення доходів, відмовлятися від покупок алкоголю українці не будуть, єдине що, так це перейдуть на більш доступний за ціною товар. Такий прогноз у коментарі УНН озвучив експерт Олексій Дорошенко.
За його оцінками, попит на алкогольну продукцію в Україні в період карантину зменшився.
"Ми з вами точно знаємо, що весь період карантину разом з продуктами можна було, в тому числі, продавати алкоголь. Працювали винні маркети, алкогольні маркети. Можу сказати, що попит зменшився. Зниження активності бізнесу та зменшення доходів привело до того, що покупців було набагато менше.
Зараз ми з вами бачимо і зменшення імпорту (алкогольної продукції) в нашу країну.
І в цілому, якщо значна частина населення витратила свої заощадження на товари тривалого зберігання - то відповідно далі потім скорочує свої витрати, і якщо алкоголь купують - то переходять на більш доступний. Це якраз одна з причин скорочення імпорту", - пояснив він.
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При цьому, за словами Дорошенка, людство ніколи не відмовиться від своїх гріхів - від алкоголю, від куріння.
"Так що люди будуть пити, але більш дешеві напої. І легальний алкоголь все більше буде витіснятися нелегальним - який продається в наливайках. А якщо ми з вами говоримо про людей, які купують спиртне безпечно в магазинах, то це буде алкоголь більш доступного цінового сегмента. Це, перш за все, вітчизняний алкоголь", - уточнив експерт.
Як повідомляв УНН, рекордний попит на алкогольну продукцію в інтернет-магазинах зафіксували в США. Також продажі спиртного помітно зросли і в інших країнах, серед яких Італія, Швеція, Ірландія, Велика Британія та ін.
В Україні, за деякими даними, відзначалося зростання попиту на міцний алкоголь на рівні 4-5%.
Відзначимо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").