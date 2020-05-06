Украинцы будут переходить на отечественный и более доступный алкоголь - прогноз по итогам карантина

По его оценкам, спрос на алкогольную продукцию в Украине в период карантина уменьшился.

“Мы с вами точно знаем, что весь период карантина вместе с продуктами можно было, в том числе, продавать алкоголь. Работали винные маркеты, алкогольные маркеты. Могу сказать, что спрос уменьшился. Снижение активности бизнеса и уменьшение доходов привело к тому, что покупателей было гораздо меньше.

Сейчас мы с вами видим и уменьшение импорта (алкогольной продукции) в нашу страну.

И в целом, если значительная часть населения потратила свои сбережения на товары длительного хранения — то соответственно дальше потом сокращает свои расходы, и если алкоголь покупают — то переходят на более доступный. Это как раз одна из причин сокращения импорта”, — пояснил он.

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При этом, по словам Дорошенко, человечество никогда не откажется от своих грехов — от алкоголя, от курения.

“Так что люди будут пить, но более дешевые напитки. И легальный алкоголь все больше будет вытесняться нелегальным — который продается в наливайках. А если мы с вами говорим о людях, которые покупают спиртное безопасно в магазинах, то это будет алкоголь более доступного ценового сегмента. Это, прежде всего, отечественный алкоголь”, — уточнил эксперт.

Как сообщал УНН, рекордный спрос на алкогольную продукцию в интернет-магазинах зафиксировали в США. Также продажи спиртного заметно выросли и в других странах, среди которых Италия, Швеция, Ирландия, Великобритания и др.

В Украине, по некоторым данным, отмечался рост спроса на крепкий алкоголь на уровне 4-5%.

Отметим, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф” ), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм” , “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).