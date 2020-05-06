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Украинцы будут переходить на отечественный и более доступный алкоголь - прогноз по итогам карантина

Киев • УНН

 • 27457 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На фоне карантина украинский потребитель обеднел, уже потратив часть своих сбережений на долгохранящиеся продукты. Однако, даже на фоне уменьшения доходов, отказываться от покупок алкоголя украинцы не будут, единственное что, так это перейдут на более доступный по цене товар. Такой прогноз в комментарии УНН озвучил эксперт Алексей Дорошенко.

Украинцы будут переходить на отечественный и более доступный алкоголь - прогноз по итогам карантина

По его оценкам, спрос на алкогольную продукцию в Украине в период карантина уменьшился.

“Мы с вами точно знаем, что весь период карантина вместе с продуктами можно было, в том числе, продавать алкоголь. Работали винные маркеты, алкогольные маркеты. Могу сказать, что спрос уменьшился. Снижение активности бизнеса и уменьшение доходов привело к тому, что покупателей было гораздо меньше.

Сейчас мы с вами видим и уменьшение импорта (алкогольной продукции) в нашу страну.

И в целом, если значительная часть населения потратила свои сбережения на товары длительного хранения — то соответственно дальше потом сокращает свои расходы, и если алкоголь покупают — то переходят на более доступный. Это как раз одна из причин сокращения импорта”, — пояснил он.

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При этом, по словам Дорошенко, человечество никогда не откажется от своих грехов — от алкоголя, от курения.

“Так что люди будут пить, но более дешевые напитки. И легальный алкоголь все больше будет вытесняться нелегальным — который продается в наливайках. А если мы с вами говорим о людях, которые покупают спиртное безопасно в магазинах, то это будет алкоголь более доступного ценового сегмента. Это, прежде всего, отечественный алкоголь”, — уточнил эксперт.

Как сообщал УНН, рекордный спрос на алкогольную продукцию в интернет-магазинах зафиксировали в США. Также продажи спиртного заметно выросли и в других странах, среди которых Италия, Швеция, Ирландия, Великобритания и др.

В Украине, по некоторым данным, отмечался рост спроса на крепкий алкоголь на уровне 4-5%.

Отметим, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф” ), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм” , “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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