Українську та турецьку збірні в Дніпрі розсудять судді із Чехії - ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Дніпрі 20 листопада збірна України проведе товариський поєдинок із командою Туреччини. Про це повідомляє ФФУ, передає УНН.
Зазначається, що на цьому матчі працюватиме бригада арбітрів із Чехії на чолі з 37-річним жителем Праги Мірославом Зелінкою.
“На лініях йому допомагатимуть Томаш Моркуш та Радек Котік. Четвертий арбітр — українець Віталій Романов”, — уточнили у Федерації.
Як писав УНН, головний наставник національної збірної з футболу Андрій Шевченко вже визначився з першими футболістами на найближчий збір України.
До списку легіонерів цього разу ввійшли дев’ятеро гравців. Це ті самі виконавці, які були викликані й на попередній збір, за винятком травмованих Андрія Ярмоленка та Артема Кравця: Андрій Лунін (“Леганес”, Іспанія), Євген Коноплянка (“Шальке”, Німеччина), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Руслан Маліновський (“Генк”, Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун (обидва — “Гент”, Бельгія), Євген Макаренко (“Андерлехт”, Бельгія), Василь Кравець (“Луго”, Іспанія), Іван Петряк (“Ференцварош”, Угорщина).