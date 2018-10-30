Шевченко визначився з першими футболістами на найближчий збір України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За традицією головний тренер збірної України Андрій Шевченко розпочав формування складу команди, що готуватиметься до найближчих матчів, з оголошення переліку гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах, інформує УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.
До списку легіонерів цього разу ввійшли дев’ятеро футболістів. Це ті самі виконавці, які були викликані й на попередній збір, за винятком травмованих Андрія Ярмоленка та Артема Кравця: Андрій Лунін (“Леганес”, Іспанія), Євген Коноплянка (“Шальке”, Німеччина), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Руслан Маліновський (“Генк”, Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун (обидва — “Гент”, Бельгія), Євген Макаренко (“Андерлехт”, Бельгія), Василь Кравець (“Луго”, Іспанія), Іван Петряк (“Ференцварош”, Угорщина).
Зауважимо, що збереться національна команда в Києві 12 листопада. 15-го числа, після трьох днів підготовки у столиці, “синьо-жовті” вилетять до Словаччини, де наступного дня у Трнаві відбудеться матч Ліги націй УЄФА з місцевою збірною.